Нельзя физически сдерживать: как помочь человеку при приступе эпилепсии

Во время эпилептического приступа главная ошибка окружающих — попытка физически сдерживать человека или активно вмешиваться, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«При развитии у человека генерализованного судорожного припадка с нарушением сознания категорически запрещается физически сдерживать его движения. Задача окружающих — по возможности мягко поддержать тело и аккуратно уложить на пол. Необходимо немедленно осмотреть пространство вокруг и удалить все твердые, острые или массивные предметы, о которые можно травмироваться во время судорог», — сказала Демьяновская.

По ее словам, делать искусственное дыхание в момент максимального тонического напряжения мускулатуры опасно.

«Алгоритм неотложных действий сводится к базовым, но критически важным шагам: устранить опасные предметы в непосредственной близости, подложить под голову человека мягкий валик из одежды или подушки, повернуть набок, оставаться рядом до полного возвращения ясности сознания и сохранять спокойствие», — проинструктировала врач.

Она отметила, что еще важно зафиксировать время начала приступа и немедленно вызвать скорую помощь, если приступ длится дольше 5 минут или возникает серия приступов.

Во второй понедельник февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Главная цель — привлечь внимание к трудностям, которые испытывают больные этим недугом, и повысить информированность, чтобы улучшить жизнь таких людей. Эпилепсия — неврологическое заболевание, которое сопровождается вызванными нетипичной активностью мозга судорожными припадками. Длиться состояние может до нескольких минут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.