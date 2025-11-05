Нейросети в ортодонтии: может ли ИИ проверить прикус дома

Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) все активнее внедряются в ортодонтию — от диагностики заболеваний до планирования лечения. Но может ли нейросеть помочь человеку самостоятельно оценить свой прикус дома? Об этом РИАМО рассказала врач-ортодонт, спикер Eurokappa Academy Анастасия Маркова.

«Сегодня нейросети действительно способны анализировать изображения лица и зубных рядов. При хорошем качестве фото и корректном запросе алгоритм может определить асимметрию, скученность зубов, отклонение средней линии или признаки неправильного прикуса. Это позволяет использовать ИИ как инструмент первичного скрининга, чтобы вовремя заподозрить проблему и обратиться к специалисту», — рассказала Маркова.

Чтобы получить более корректный результат, важно сформулировать запрос максимально точно — например, «оценка прикуса по фото» или «определить асимметрию зубных рядов». Фотографии лучше делать при хорошем дневном освещении, с нейтральным выражением лица. Для анализа подойдут снимки в анфас, профиль и крупный план зубных рядов при сомкнутых челюстях.

Маркова подчеркнула, что для постановки диагноза врач оценивает не только внешний вид зубов, но и соотношение челюстей, состояние суставов, окклюзионные контакты. Эти параметры невозможно достоверно определить только по фотографии. ИИ не обладает клиническим мышлением, поэтому его выводы должны рассматриваться как ориентир, а не как диагноз.

«Нейросеть может помочь человеку обратить внимание на возможные проблемы, но не заменить врача. Только сочетание технологий и профессиональной экспертизы ортодонта обеспечивает точную диагностику и безопасное лечение», — отметила доктор.

По словам врача, искусственный интеллект уже активно применяется в ортодонтии. ИИ-технологии используются для построения трехмерных моделей челюстей, что позволяет специалисту и пациенту наглядно видеть анатомические особенности, прогнозировать движение зубов и точно планировать результат лечения еще до его начала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.