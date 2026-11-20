На прием женщина пришла за подтверждением готового плана лечения. По словам Никитского, нейросеть предложила препараты для состояния, при котором мочевой пузырь недостаточно сокращается и накапливает большие объемы мочи. Такое лечение могло усугубить нарушения мочеиспускания у ребенка, вплоть до серьезного ухудшения функции мочевого пузыря.

Энурез — непроизвольное мочеиспускание, чаще во сне. Врач подчеркнул, что совпадения нескольких симптомов недостаточно для выбора препарата. Специалист должен оценить жалобы, историю проблемы и при необходимости назначить обследования.

«Существуют и противоположные нарушения: например, синдром ленивого мочевого пузыря, при котором мочеиспускание происходит недостаточно эффективно, а остаточная моча может накапливаться. Подходы к диагностике и лечению этих состояний различаются. Именно поэтому нельзя выбирать препарат только по совпадению нескольких симптомов или по результатам интернет-поиска. Врач должен разобраться в характере нарушений, оценить жалобы, историю развития проблемы и при необходимости назначить обследования», — пояснил Михаил Никитский.

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