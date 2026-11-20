Нейросеть предложила ребенку с энурезом лечение от другого нарушения
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Мать семилетнего ребенка с энурезом получила от искусственного интеллекта схему лечения другого нарушения работы мочевого пузыря. Ошибку обнаружил детский уролог Михаил Никитский, сообщает RuNews24.ru.
На прием женщина пришла за подтверждением готового плана лечения. По словам Никитского, нейросеть предложила препараты для состояния, при котором мочевой пузырь недостаточно сокращается и накапливает большие объемы мочи. Такое лечение могло усугубить нарушения мочеиспускания у ребенка, вплоть до серьезного ухудшения функции мочевого пузыря.
Энурез — непроизвольное мочеиспускание, чаще во сне. Врач подчеркнул, что совпадения нескольких симптомов недостаточно для выбора препарата. Специалист должен оценить жалобы, историю проблемы и при необходимости назначить обследования.
«Существуют и противоположные нарушения: например, синдром ленивого мочевого пузыря, при котором мочеиспускание происходит недостаточно эффективно, а остаточная моча может накапливаться. Подходы к диагностике и лечению этих состояний различаются. Именно поэтому нельзя выбирать препарат только по совпадению нескольких симптомов или по результатам интернет-поиска. Врач должен разобраться в характере нарушений, оценить жалобы, историю развития проблемы и при необходимости назначить обследования», — пояснил Михаил Никитский.
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