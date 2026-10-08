Нейрохирурги в Серпухове избавили пациентку от полуторамесячной боли

Врачи Серпуховской больницы 30 сентября удалили 54-летней Ксении межпозвоночную грыжу, которая вызывала боль в правом бедре полтора месяца. Уже на следующий день пациентка встала на ноги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С середины августа 54-летнюю Ксению мучила боль в правом бедре. Ногу сводило судорогами, она плохо подчинялась. Когда терпеть стало невозможно, женщина обратилась в больницу. Обследование выявило межпозвоночную грыжу в поясничном отделе.

Грыжа находилась сбоку, в узком канале выхода нерва из позвоночника. Такие грыжи встречаются в 4–10% случаев. Она сдавливала нерв, отвечающий за чувствительность и движение бедра.

30 сентября нейрохирурги Серпуховской больницы провели операцию под общим наркозом. Она длилась полтора часа. Врачи использовали увеличительную оптику и тончайшие инструменты. Самым сложным было извлечь грыжу сбоку, из-под нерва, практически не видя ее напрямую.

«Боковые грыжи коварны. Они сдавливают нерв в очень тесном пространстве, и добраться до них, не повредив его, — настоящая ювелирная работа. Здесь решают опыт, точность каждого движения и хорошая оптика. Если лечение таблетками и процедурами не помогает, а боль лишает человека нормальной жизни, затягивать не стоит. Чем дольше нерв находится под давлением, тем сложнее ему потом восстановиться», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Александр Ефименко.

На следующий день боль прошла, и пациентка встала на ноги. Легкое онемение пока сохраняется: нерву нужно время для восстановления. Женщина провела в стационаре восемь дней. Впереди — полтора месяца реабилитации и возвращение к привычной жизни без таблеток и хромоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.