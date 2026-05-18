Нейрохирурги в Сергиевом Посаде удалили пациентке опухоль мозга

Врачи Сергиево-Посадской больницы прооперировали женщину с крупной опухолью головного мозга, которая сдавливала ствол мозга и вызывала потерю координации. Операцию выполнили на следующий день после госпитализации, пациентку уже выписали домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщину доставили в больницу бригадой скорой помощи с сильными головными болями и внезапным нарушением координации. Из-за потери равновесия она не могла самостоятельно ходить и сидеть. Врачи диагностировали мозжечковую атаксию — состояние, которое развивается при поражении структур мозга и сопровождается расстройством движений.

МРТ с контрастированием выявила несколько образований в глубинных отделах головного мозга. В правом полушарии мозжечка опухоль достигала 4 на 4,5 см, в лучистом венце — 1,5 на 1,5 см, в наружной капсуле — 0,8 на 0,6 см. Эти зоны отвечают за проведение нервных импульсов, управляющих движениями и чувствительностью.

«Уже на следующий день после поступления мы приняли решение о проведении операции. Самая крупная опухоль располагалась в задней черепной ямке и сдавливала ствол мозга, который управляет дыханием и сердцебиением. Промедление могло привести к серьезному неврологическому дефициту и даже к летальному исходу», — рассказал врач-нейрохирург Сергиево-Посадской больницы Амрах Магеррамов.

Он добавил, что хирурги выполнили микрохирургическое удаление опухоли правого полушария мозжечка с использованием операционного микроскопа. Операция длилась три часа, при этом под новообразованием уже находился ствол мозга.

После вмешательства пациентка сутки находилась в реанимации, затем семь дней — в отделении нейрохирургии. Ей провели инфузионную, симптоматическую и противоотечную терапию. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии без нарушений движений, речи и чувствительности.

Удаленные новообразования направили на гистологическое исследование. По его результатам врачи определят дальнейшую тактику лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.