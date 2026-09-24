Нейрохирурги в Подольске за девять часов удалили пациенту опухоль мозга

Нейрохирурги Подольской областной клинической больницы удалили крупную опухоль мозга у жителя Нальчика, который около полугода страдал от судорожных приступов. Операция длилась девять часов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Житель Нальчика обратился в Подольскую областную клиническую больницу из-за периодических судорожных приступов с потерей сознания. Они беспокоили его около полугода. Магнитно-резонансная томография с контрастом выявила опухоль размером 4,9 × 3,9 × 5,3 см в правом боковом желудочке мозга. Она давила на хвост гиппокампа, что и вызывало приступы.

Опухоли внутри желудочков мозга встречаются редко. Они могут нарушать циркуляцию спинномозговой жидкости и повышать внутричерепное давление, вызывая головную боль, тошноту, рвоту и нарушения сознания. Полностью удалить такое образование сложно: рядом с ним или внутри него могут проходить крупные вены, повреждение которых грозит тяжелыми последствиями.

«Мы предположили, что имеем дело с хориоидпапилломой — опухолью сосудистого сплетения, но само образование оказалось очень плотным и по внешнему виду напоминало менингиому. Опухоль находилась глубоко в мозге, поэтому для ее удаления требовалась особенно точная и осторожная работа с помощью микрохирургического инструментария. Постепенно удалось удалить образование полностью и при этом сохранить все важные структуры мозга. Операция, которую блистательно провел нейрохирург Евгений Ненашев, продолжалась девять часов», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Михаил Землянский.

После операции пациент проснулся без нарушений функций нервной системы. На следующий день он самостоятельно ходил по отделению, а на шестые сутки его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.