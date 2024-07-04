Нейрохирурги Подмосковья применяют новейшие методы лечения межпозвонковых грыж

В Люберецкую областную больницу обратилась 56-летняя женщина с жалобами на участившиеся боли в левой руке и шейно-затылочной области, которые мучали ее в течении двух лет. По результатам МРТ шейного отдела позвоночника была обнаружена крупная грыжа диска — 7 мм, сдавливавшая спинальный нерв и вызывавшая сильные боли, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С помощью операционного микроскопа специальным микроинструментарием мы удалили грыжу и освободили нервный корешок, а затем выполнили протезирование позвоночного диска. При этом разметка для установки импланта выполнялась с помощью рентген-аппарата С-дуга прямо во время операции», — рассказал заведующий отделения нейрохирургии Люберецкой областной больницы Джемиль Одаманов.

Операционное вмешательство заняло полтора часа и прошло успешно. Уже на следующий день пациентка смогла самостоятельно вставать и двигаться, не испытывая болевого синдрома. На данный момент она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. В течении двух месяцев, пока женщина будет наблюдаться у специалистов, ей необходимо будет носить шейный корсет, не поднимать тяжестей и не делать резких поворотов головой. Затем она сможет вернуться к обычной жизни.

Такие операции стали возможны благодаря внедрению высокотехнологичной медицинской помощи на базе Люберецкой областной больницы, открытию нового отделения нейрохирургии, созданию новой операционной, оснащенной современным оборудованием и приходу квалифицированных специалистов.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.