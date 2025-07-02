СК предъявил обвинения 6 фигурантам дела об азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге

Шестерым фигурантам дела об организованной преступной группе в Екатеринбурге предъявили обвинения в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Фигуранты дела — Акиф, Мазахир, Аяз, Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. В зависимости от роли участия в совершении преступлений пятерым из них предъявили обвинения по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

Всех мужчин заключили под стражу. Они граждане России.

По информации правоохранителей, обвиняемые, находившиеся в составе преступной группы, причастны к убийству в 2001 году гражданина Ю. Пашаева, умершего от колото-резаных ран. Также они могли совершить покушение на убийство по найму на Ф. Ширинова в 2010 году и убийство в 2011 году гражданина Азербайджана И. Гаджиева. Мотив тяжелых преступлений — раздел сфер влияния в бизнесе и личная месть.

Один из обвиняемых признался в содеянном и дал свидетельские показания на подельников. Уголовное дело расследуют дальше.