Нейрохирурги Коломны удалили у женщины опухоль головного мозга размером с яйцо

В нейрохирургическое отделение Коломенской больницы в экстренном порядке поступила 54-летняя женщина. Ночью она почувствовала острую головную боль, а после с ней случился судорожный приступ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«После проведения диагностических исследований — компьютерной томографии головного мозга и МРТ с контрастным усилением — на основании черепа выявлено объемное образование размером примерно с куриной яйцо — 3,5 см х 3,1 см х 2,7 см. Оно и стало причиной возникновения симптомов, с которыми поступила пациентка», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы, врач-нейрохирург Сергей Найман.

Операция продолжалась около 4 часов. Выполнив трепанацию черепа, нейрохирурги с помощью операционного микроскопа и нейрохирургических инструментов удалили объемное образование основания черепа. Его направили на гистологическое исследование, чтобы определить диагноз. Результаты показали менингиому — доброкачественное образование оболочек головного мозга.

Врач-нейрохирург Сергей Найман отметил, что долгое время подобное новообразование никак не дает о себе знать. Однако достигнув значительных размеров, оно может проявить себя сильными головными болями, головокружением, судорожными припадками и другими симптомами, которые вынуждают пациентов обращаться за медицинской помощью.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Для исключения рецидива ей необходимо будет регулярно наблюдаться у врача-невролога по месту жительства.

Врачи напоминают, что регулярное прохождение профосмотра и диспансеризации позволяет выявить различные патологии на ранней стадии. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис чат-бот в Telegram или оставить заявку через региональный портал госуслуг «Здоровье»: https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.