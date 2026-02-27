Недосып, соль и алкоголь: почему может быть склонность к отекам глаз

Склонность кожи вокруг глаз к отекам поддерживают недосып, поздние экраны, соль и алкоголь вечером, а также привычка тереть глаза, сообщила РИАМО основательница клиники аппаратной медицины «Аппаратка» Мария Кузьмина.

«Влияют и агрессивные активы вокруг глаз без понятной схемы, плюс частая смена средств с отдушками. Для профилактики важны сон, умеренная соль, достаточное питье и стабильный мягкий уход», — сказала Кузьмина.

Если глава часто припухают и слезятся, то, по мнению собеседницы, есть смысл обсудить с врачом сухость глаз, аллергию и состояние краев век. Медик еще может оценить работу мейбомиевых желез, это часто связано с раздражением и ощущением дискомфорта.

Как пояснила специалист, кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, а плотной подкожной опоры в этой зоне почти нет. Поэтому даже небольшой отек быстро меняет внешний вид и делает взгляд тяжелее. Чаще всего припухлость заметнее на верхнем веке, во внутренней части подглазничной зоны ближе к носу и по линии под ресницами.

По ее словам, в первые 30 минут лучше действовать по простому сценарию. Перестать трогать глаза и аккуратно промокнуть слезы мягкой салфеткой, без трения. Затем приложить прохладный компресс на закрытые веки на 5-7 минут. После этого нанести нейтральный крем тонким слоем, а глазам дать отдохнуть от телефона на 20–30 минут.

