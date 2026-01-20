Недооцененная болезнь: почему астму часто пропускают и недолечивают

Бронхиальная астма остается одним из самых недооцененных хронических заболеваний: ее первые признаки часто принимают за «простуду», а приступы — за случайность. При этом неконтролируемая астма годами подтачивает дыхательную систему и может приводить к стойким изменениям в бронхах, сообщил РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, при котором бронхи становятся очень чувствительными к раздражителям. На фоне воспаления их стенка утолщается, слизистая отекает, просвет сужается, появляется вязкая слизь. Воздуху становится тесно, возникают одышка, свисты, ощущение сдавления в груди. Сначала изменения полностью обратимы, но если годами игнорировать симптомы, то произойдет ремоделирование бронхов — стойкие структурные изменения, которые трудно поддаются лечению. Так формируется ощущение, будто болезнь «всегда рядом», хотя современная терапия позволяет большинству людей жить активно и без ограничений.

Причины и триггеры

Причины астмы складываются из наследственной предрасположенности и факторов окружающей среды. Семейная история аллергии или астмы, загрязненный воздух, табачный дым, частые респираторные инфекции в детстве, контакт с химикатами на работе, избыточный вес, гормональные колебания — все это повышает вероятность развития заболевания.

Аллергия в этой цепочке занимает особое место: иммунная система реагирует на обычные вещества как на угрозу, вырабатывает специфические IgE-антитела, и при повторном контакте запускается реакция, приводящая к бронхоспазму. Аллергическая природа астмы встречается особенно часто, и именно она подталкивает к дебюту болезни в детстве и молодом возрасте.

«Триггеры, которые запускают симптомы, у каждого свои, но в клинической практике чаще других встречаются домашняя пыль, шерсть животных, плесень, пыльца растений, резкие запахи, дым, выхлопы, холодный воздух, интенсивная нагрузка, эмоциональные перегрузки и инфекции. Приступ возникает, когда гиперреактивные бронхи сталкиваются с раздражителем, который их „переводит“ в состояние спазма. Из-за этого астму легко спутать с бронхитом, „затяжной простудой“ или усталостью — особенно когда человек связывает ухудшение с переохлаждением или стрессом и не видит общего рисунка», — сказал Буланов.

Как определить и лечить болезнь

Определить астму только по ощущениям невозможно. Нужны объективные данные — спирометрия с пробой на обратимость обструкции, пикфлоуметрия, бронхопровокационные тесты, аллергологическое обследование. Эти методы позволяют увидеть, как ведут себя бронхи при нагрузке, какие аллергены имеют значение и насколько выражено воспаление. МРТ или КТ назначают, чтобы исключить другие заболевания, но они не подтверждают астму как диагноз.

Лечение строится вокруг базисной противовоспалительной терапии. Ингаляционные глюкокортикостероиды уменьшают воспаление в стенке бронха и снижают риск обострений — это ключевой элемент терапии, без которого невозможно удерживать болезнь под контролем. Их комбинируют с бронхорасширяющими средствами, антилейкотриеновыми препаратами или биологической терапией — в зависимости от тяжести течения. Стратегия «пользоваться только спасательным ингалятором» небезопасна: она маскирует симптомы, но не влияет на воспаление, которое продолжает прогрессировать.

«Многое зависит и от самого человека. Регулярный прием назначенных лекарств, корректная техника ингаляции, контроль контакта с аллергенами, отказ от курения, борьба с плесенью и пылью дома, контроль веса, лечение сопутствующих заболеваний ЛОР-органов и желудочно-кишечного тракта — все это снижает частоту обострений. Важно научиться распознавать ранние признаки ухудшения и иметь четкий план действий: когда увеличить терапию, когда обратиться к врачу, а когда нужно вызывать скорую помощь», — объяснил доктор.

Астма остается заболеванием, требующим дисциплины, но при грамотном подходе она перестает управлять жизнью человека. Современная терапия позволяет держать симптомы под контролем, сохранять нормальную функцию легких и не избегать привычной активности. Самое сложное — сделать первый шаг и перестать относиться к одышке или ночному кашлю как к «обычной слабости».

