Не всегда судороги: какой скрытый признак эпилепсии должен насторожить

Эпилептические приступы не всегда выглядят как потеря сознания и судороги, например, возможны кратковременные эпизоды дежавю, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Совсем не заметить эпилепсию невозможно, но приступы действительно могут протекать нетипично. Например, проявляться секундными „отключениями“, странными вкусовыми или обонятельными ощущениями (аурами)», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что также возможны кратковременные эпизоды дежавю или беспричинной тревоги, которым сам человек и его окружение могут не придавать значения, списывая все на усталость и стресс.

«Иногда диагноз ставят спустя годы после дебюта таких неочевидных симптомов, когда болезнь прогрессирует и появляются приступы других видов», — рассказала врач.

9 февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Дата приходится на второй понедельник февраля и отмечается с 2015 года.

