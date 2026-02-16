Не упустить драгоценное время: когда значительно снижаются шансы на беременность

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — всем известный, но не единственный метод лечения бесплодия. Важную роль в принятии решения играет длительность попыток забеременеть и возраст родителей. До 35 лет у 75-85% пар в течение года наступает беременность, а после 35-38 лет шансы значительно ниже, сообщила РИАМО репродуктолог, гинеколог-эндокринолог «Лечебного центра» Анна Позднякова.

По ее словам, после 35-38 лет шансы забеременеть снижаются из-за физиологического снижения овариального резерва у женщин, увеличения риска хромосомных нарушений у эмбрионов и спонтанных прерываний беременности.

Если беременность не наступает в течение 1 года в возрасте до 35 лет или 6 месяцев после 35 лет, известно о наличии факторов, снижающих фертильность (преждевременная недостаточность яичников, эндометриоз, перенесенные операции на органах малого таза, менопауза в семье до 45 лет и прочее), следует незамедлительно обратиться к репродуктологу.

ЭКО имеет свои особенности, показания и противопоказания, поэтому выбор в его пользу принимается после всестороннего изучения истории пациентов, комплексного обследования и если другие способы лечения оказываются неэффективны.

«Программа ЭКО состоит из нескольких этапов — гормональная стимуляция роста фолликулов, их пункция для получения яйцеклеток, оплодотворение и выращивание эмбрионов в условии лаборатории, а затем перенос эмбриона в полость матки. При получении нескольких эмбрионов оставшиеся после переноса можно криоконсервировать и получить беременность спустя даже десятки лет», — отметила Позднякова.

Бесплодие

Бесплодие может быть связано с отсутствием овуляции, нарушением проходимости маточных труб, патологией полости матки, наличием мужского фактора, генетические нарушения, а также различной комбинацией нескольких причин. В ряде случаев отмечаются поведенческие и психологические причины — нерегулярная интимная близость или, наоборот, чрезмерная сосредоточенность и контроль, что провоцирует конфликты в паре и снижение приверженности к цели.

Вредные привычки, прием некоторых лекарственных препаратов или БАДов, лишний вес могут приводить к снижению как женской, так и мужской фертильности. Иногда достаточно одной консультации репродуктолога, модификации образа жизни, чтобы вытащить на поверхность и устранить неочевидное, но значимое препятствие.

В большинстве случаев встречается относительное бесплодие, когда потенциально беременность могла бы наступить естественным путем и требуется лишь небольшое вмешательство со стороны медиков. Что-то возможно скорректировать медикаментозно или хирургическим путем, и беременность наступает в течение 3-6 месяцев самостоятельно, также может быть проведена внутриматочная инсеминация. И только если проведенное лечение оказалось неэффективным или заведомо не принесет положительного результата, будет проведена программа ЭКО.

Если речь идет об абсолютном факторе бесплодия (например, отсутствие маточных труб) и естественное зачатие невозможно, старшем репродуктивном возрасте и выраженном снижении овариального резерва, когда с каждым месяцем могут резко снизиться шансы получить яйцеклетку и эмбрион даже с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, не стоит терять время и надеяться, вдруг проблема сама решится, следует максимально быстро провести обследование и принять решение о выборе метода лечения.

«Это важно помнить, чтобы не упустить драгоценное время, поскольку эффективность программ ЭКО в среднем 35-40% и может потребоваться несколько попыток для достижения беременности», — заключила Позднякова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.