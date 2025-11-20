Не ругать и не запугивать: как защитить детей и подростков от курения вейпов

Если родители хотят защитить детей и подростков от вейпов, то их главная задача — профилактика. Важно выстроить доверительные отношения с ребенком и не превращать разговор о вреде вейпов в запрет или угрозу, сообщила РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

«Если вы заметили, что ребенок стал чаще проветривать комнату, от него пахнет сладкими ароматами, а на вещах появляются жирные пятна — это может быть сигналом, что он использует электронные устройства. В такой ситуации важно не ругать и не запугивать, а спокойно объяснить, чем опасно вдыхание „вкусного пара“», — сказала Цагараева.

По ее словам, если ребенок еще не пробовал вейпы, профилактическая беседа все равно необходима. Лучше заранее рассказать, что безопасного курения не существует, а все формы употребления никотина — сигареты, вейпы, айкосы или кальяны — наносят вред здоровью.

«Безопасного курения не бывает. Разница лишь в форме, но не в сути. Никотин остается ядом, вызывающим зависимость и поражающим организм на клеточном уровне. Электронные системы лишь маскируют вред под ароматом клубники и ванили, делая зависимость доступной даже для детей», — подчеркнула пульмонолог.

Она добавила, что задача родителей, педагогов и врачей — предупредить, объяснить и защитить. Ведь лучшее лечение никотиновой зависимости — это профилактика.

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде стран мира отмечается День отказа от курения. В этом году он выпадает на 20 ноября. Табачная эпидемия — одна из самых серьезных угроз для здоровья людей. Табак убивает почти половину употребляющих его. Цель этого дня — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех, профилактика табакокурения и информирование о его пагубном воздействии на здоровье.

