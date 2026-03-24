Не просто «плохое настроение»: как распознать депрессию, и почему нужен врач

Депрессию до сих пор легко недооценить: в обыденной речи этим словом называют и плохой день, и усталость, и разочарование. Однако клиническая депрессия — гораздо больше, чем грусть, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Этот праздник не имеет официального статуса, но ежегодно отмечается в России, Белоруссии и других странах мира.

«Это расстройство, при котором меняется работа ключевых систем мозга, нарушается баланс нейромедиаторов, страдает сон, аппетит, способность радоваться и планировать будущее. По оценкам ВОЗ, депрессией страдают сотни миллионов людей, а после пандемии Covid‐19 частота депрессивных эпизодов увеличилась более чем на четверть», — объясняет Крашкина.

По ее словам, во Франции исследования показали рост числа эпизодов большой депрессии у молодежи и людей, столкнувшихся с финансовой нестабильностью.

Главное отличие депрессии от «грусти» — длительность и тотальность. Человек не просто переживает сложный период, он теряет интерес к тому, что раньше радовало, чувствует постоянную усталость, испытывает чувство вины и бесполезности, ему трудно вставать с кровати и выполнять обычные обязанности.

Сон может быть либо поверхностным и рваным, либо, наоборот, чрезмерным, но не приносящим отдыха. Аппетит снижается или возрастает, масса тела меняется. В тяжелых случаях появляются мысли о собственной смерти, ощущение, что близким «будет лучше без меня». Это не слабость и не «характер», а симптомы болезни, которая требует профессиональной помощи.

Как вылечить депрессию

Лечение депрессии включает психотерапию, изменение образа жизни, иногда — антидепрессанты, подобранные врачом. Они не формируют зависимость и не меняют личность, а помогают мозгу выйти из патологического режима, когда человек не может «вытянуть себя» усилием воли.

«Важно, что обращение за помощью — не показатель слабости, а акт ответственности перед собой и своим окружением. Чем раньше начата терапия, тем выше шансы предотвратить хронизацию и повторные эпизоды», — подчеркнула специалист.

День борьбы с депрессией — возможность говорить о ней открыто, без стигмы. Это повод спросить себя и близких: «Как ты на самом деле?» Не просто «нормально», а честно. Если «плохо» тянется неделями, если сила и интерес к жизни уходят, если мысли становятся все более мрачными, это знак не терпеть, а позвонить врачу, психиатру или психологу. Депрессия лечится, и чем меньше мы стыдимся произносить это слово, тем больше шансов, что люди будут получать помощь вовремя, заключила Крашкина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.