Не просто кашель: что такое хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких остается одной из наиболее частых причин длительного кашля и нарастающей одышки у взрослых, но распознается далеко не сразу. Симптомы годами списывают на возраст, усталость или курение, и болезнь развивается скрыто, сообщил РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

«В повседневной клинической практике ХОБЛ действительно часто не попадает в центр внимания. Легочные проявления воспринимают как второстепенные, особенно если у пациента есть сердечно-сосудистые или другие хронические заболевания. Пациенты тоже нередко игнорируют сигналы: считают кашель „привычным“, утреннюю мокроту — следствием многолетнего курения, а одышку — естественной частью возраста. Добавляется и страх самого диагноза, который ассоциируется с ограничениями, кислородотерапией и снижением самостоятельности. Поэтому многие обращаются к врачу тогда, когда функция легких уже значительно снижена», — сказал Буланов.

По словам кандидата медицинских наук, организованных программ раннего выявления ХОБЛ нет. Международные рекомендации советуют не массовый скрининг, а внимательное наблюдение за людьми из групп риска — курильщиками, бывшими курильщиками, а также теми, у кого есть любые стойкие респираторные симптомы. На практике это внедряется постепенно, и заболевание часто прогрессирует незаметно.

«Хотя вернуть легким утраченный объем невозможно, многое можно сделать, чтобы замедлить развитие болезни и уменьшить симптомы. Самый важный шаг — полный отказ от курения: именно он сильнее всего влияет на скорость снижения функции легких. Ингаляционная терапия помогает уменьшить одышку, улучшить переносимость нагрузок и снизить частоту обострений. Регулярная физическая активность, дыхательные упражнения и программы пульмонологической реабилитации тоже дают выраженный эффект, помогая дышать свободнее даже при тяжелом течении болезни. Вакцинация от гриппа, пневмококка и COVID-19 снижает риск инфекций, которые часто провоцируют обострения», — объяснил Буланов.

Кислородотерапия применяется при выраженной хронической гипоксемии и действительно улучшает продолжительность жизни. Важно учитывать и сопутствующие состояния — сердечно-сосудистые, эндокринные, метаболические, тревожные и депрессивные расстройства: они могут усиливать одышку и влиять на общее самочувствие.

Лабораторная диагностика играет вспомогательную роль. Она не ставит диагноз ХОБЛ (для этого нужна спирометрия), но помогает оценить выраженность воспаления и риск обострений. Повышенные уровни С-реактивного белка, фибриногена и лейкоцитов связаны с более тяжелым течением болезни. Количество эозинофилов в крови помогает определить необходимость назначения ингаляционных глюкокортикостероидов.

Во время обострений лабораторные тесты помогают отличить бактериальную природу процесса от вирусной: это снижает риск необоснованного назначения антибиотиков. ПЦР-панели позволяют подтвердить вирусные инфекции, а микробиологическое исследование мокроты важно при частых обострениях и подозрении на устойчивые штаммы.

«Жить активно с диагнозом ХОБЛ возможно. Помогают отказ от курения, правильный прием ингаляционной терапии, контроль качества воздуха, регулярные нагрузки, дыхательная гимнастика и своевременная вакцинация. Важно обращать внимание на усиление кашля, изменения мокроты или появление новой одышки — и заранее обсуждать с врачом план действий на случай обострения», — объяснил врач.

ХОБЛ остается хроническим состоянием, но не лишает человека движения и активности. При внимательном отношении к симптомам и упорядоченной тактике ведения дыхание можно сохранить максимально свободным, а обострения — редкими и предсказуемыми.