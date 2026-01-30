Не просто больное горло: какие органы разрушает хронический тонзиллит

Хронический тонзиллит — это не просто регулярные боли в горле, а заболевание, способное оказывать влияние на работу всего организма. О том, какие риски несет длительное воспаление миндалин и почему его нельзя оставлять без внимания, РИАМО сообщил врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Александр Леткин.

Врач отметил, что влияние хронического воспалительного процесса не ограничивается только областью горла. По его словам, научно доказано, что хроническое воспаление в миндалинах напрямую влияет на работу сердца.

По словам специалиста, органы-мишени при хроническом тонзиллите могут быть самыми разными. Но в первую очередь это сердце — клапанный аппарат, миокард и перикард, что может приводить к развитию ревматизма, миокардита и формированию пороков сердца.

«Следующим важным органом-мишенью являются почки, точнее почечные канальцы, с риском развития гломерулонефрита. Также может поражаться соединительная ткань с развитием коллагенозов, таких как системная красная волчанка и склеродермия, а также кожа — с появлением экземы и нейродермита», — предупредил специалист.

Врач подчеркнул, что заболевание нередко можно распознать по характерным признакам. К основным проявлениям хронического тонзиллита, уже сформировавшегося как хроническое заболевание, относятся постоянное чувство першения и боли в горле, регулярное образование пробок в миндалинах, общая слабость и неприятный запах изо рта. Ситуации, когда глоток холодного напитка провоцирует ангину или малейшее переохлаждение вызывает воспаление горла, также являются характерными признаками хронического тонзиллита.

