«Не приговор»: почему после 50 лет не стоит отказываться от секса?

Сухость, дискомфорт и снижение желания после 50 лет — нормальные физиологические изменения, но не причина отказываться от близости, сообщила РИАМО гинеколог, репродуктолог Prima Clinic, член ассоциации гинекологов-эндокринологов России Татьяна Гвоздикова.

«Важно не делать вид, что физиологии не существует. После 50 тело действительно меняется. Может появляться сухость, дискомфорт, снижение желания, болезненность, изменения чувствительности. Это не повод ставить крест на сексуальной жизни и не то, что нужно молча терпеть. Многие такие проблемы можно корректировать, если обратиться к врачу и подобрать подходящее решение», — сказала Гвоздикова.

Она пояснила, что качественный секс в зрелом возрасте — это не только про удовольствие. Регулярная близость может поддерживать эмоциональное состояние, снижать уровень напряжения, помогать чувствовать связь с партнером и лучше ощущать собственное тело.

«Конечно, секс не заменяет профилактику, лечение и нормальное наблюдение у врача, но он может быть частью здоровой активной жизни. Пожалуй, главное: хороший секс после 50 не обязан быть таким же, как в 30. В любом возрасте в близости работают одни и те же вещи: уважение, слова, доверие и готовность подстраиваться под партнера. Не терпеть, не стесняться, не осуждать, не считать возраст приговором», — резюмировала врач.

