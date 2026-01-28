Не пренебрегайте уходом: к чему может привести плохая гигиена подмышек

Пренебрежение уходом за кожей подмышек — это не просто вопрос запаха, а реальный риск для здоровья: постоянная влажность и скопление бактерий могут привести к опрелостям, грибковым инфекциям и болезненным гнойным воспалениям, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Плохая гигиена подмышек может иметь куда более серьезные последствия, чем неприятных запах. Скопление пота, кожного сала и отмерших клеток создает идеальную питательную среду для бурного развития бактерий и грибков, которые в норме живут на коже», — сказала Филева.

Она добавила, что постоянная влажность и трение в зоне подмышечных впадин приводят к опрелостям. Кожа краснеет, отекает, появляются болезненные трещинки, зуд и жжение.

«Поврежденная кожа становится мишенью для вредных микроорганизмов. Бактерии, чаще всего стафилококки, проникают в устья потовых желез и волосяных фолликулов, вызывая гидраденит — болезненное гнойное воспаление, которое иногда требует хирургического вмешательства», — предупредила врач.

Филева уточнила, что параллельно могут активизироваться дрожжевые грибки, вызывая кандидоз с характерными зудящими красными пятнами.

