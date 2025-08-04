Не очищают от шлаков: доктор развенчала популярные мифы об арбузах и дынях

Врач Демьяновская: арбуз и дыня не могут очищать организм от шлаков

Арбуз не выводит «шлаки», дыня с молоком — не полезна, а «арбузная диета» может навредить здоровью, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Один из самых распространенных мифов — что арбуз и дыня способны очищать организм от шлаков. На самом деле, никаких шлаков в теле нет, а мочегонный эффект этих плодов лишь стимулирует вывод воды и некоторых растворенных в ней веществ», — сказала Демьяновская.

Она отметила, что другой миф —дыня с медом или молоком полезна. На деле такое сочетание может вызвать расстройство желудка и повышенное газообразование.

«Еще одно заблуждение — что желтое пятно на арбузе может сигнализировать о высоком содержании нитратов в нем. На самом деле, это просто место, где плод лежал на земле, — земляное пятно. Также многие верят, что так называемая арбузная диета помогает быстро похудеть», — отметила врач.

Демьяновская уточнила, что можно сбросить пару килограммов за счет потери воды, но потом вес вернется, а дефицит белков, жиров и других необходимых веществ может нанести серьезный вред здоровью.

«Есть и такие народные наблюдения, которые оправданы с точки зрения науки. Например то, что горькие дыни могут быть опасны. Это действительно так: если мякоть горчит, это может быть связано с высоким содержанием в дыне кукурбитацина. Это токсин, который появляется в недозрелых плодах и может вызвать отравление», — заключила специалист.

Ранее РИАМО дало советы по выбору арбуза, а также по лучшим местам для его покупки.