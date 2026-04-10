Не летален, но очень опасен и быстр: какие симптомы у норовируса

Как пояснил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, норовирус долго живет во внешней среде, он опасен заразностью и быстрым развитием симптомов, сообщает РИА Новости .

Ранее у 106 жителей Мурома Владимирской области диагностировали острую кишечную инфекцию, 50 из них доставили в больницу. У заболевших выявили норовирус второго типа.

«При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Как правило заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток и продолжается около 3-5 дней», — сказал Альтштейн.

По его словам, летальность при норовирусе почти отсутствует. Однако такая вспышка, как в Муроме, — это серьезно.

Он уточнил, что чаще всего норовирус может возникать на предприятиях и производствах, если рабочие не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Точную причину специалист скажет только после эпидрасследования. Однако также заразиться норовирусом можно и дома, но это будут единичные случаи.

