Не эпидемия, а диагностика: специалист о росте расстройств психики у подростков

Главная причина роста проблем с психикой у подростков — выявляемость и раннее обращение за помощью, а не резкий скачок расстройств, сообщила РИАМО клинический психолог, автор программы раннего вмешательства «Мозаика» Мавиле Караева.

«На мой взгляд, рост этих показателей в большей степени связан не с резким увеличением психических расстройств, а с изменением отношения к ним и качеством диагностики. За последние 10 лет психология и психиатрия существенно продвинулись: специалисты стали лучше распознавать состояния, а родители и сами подростки — раньше обращаться за помощью», — сказала Караева.

Она добавила, что в практике видно, что семьи уже не так боятся психиатров, как раньше. Снижается стигма: обращение за помощью перестает восприниматься как «пожизненный ярлык».

«То же касается и медикаментозной терапии, отношение к антидепрессантам стало более взвешенным, появляется понимание, что при грамотном подборе они могут существенно улучшить качество жизни. При этом нельзя полностью отрицать и реальный рост эмоциональных трудностей у подростков: увеличивается уровень тревожности, нагрузка на психику. Но ключевой фактор все же — это именно выявляемость», — отметила психолог.

Караева пояснила, что сегодня проблемы чаще не скрываются внутри семьи, а попадают в поле зрения специалистов, и это позитивная тенденция, потому что ранняя помощь напрямую влияет на прогноз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.