Не диета, а система: врач объяснила, как питаться без стресса и срывов

Питание должно быть комфортным и устойчивым — не строгим ограничением, а системой, которую легко соблюдать ежедневно, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

«Строгие диеты могут точечно помочь решить какую-то проблему, например, сбросить несколько лишних килограммов или выявить аллерген. Но если человек долгое время жестко себя ограничивает, он, скорее всего, столкнется с нарушением пищевого поведения, срывами, чувством вины, а в случае с похудением — снова наберет лишний вес», — сказала Зубова.

Она добавила, что гораздо полезнее не придерживаться какой-то диеты, а выстроить систему питания, которую комфортно соблюдать каждый день.

«В ее основе должны быть простые, привычные и полезные продукты. Овощи и зелень снабжают организм клетчаткой, витаминами, антиоксидантами. Цельнозерновые крупы дают энергию, но не провоцируют резких скачков глюкозы в крови. Нежирное мясо, рыба, яйца поставляют белок, а молочные продукты без добавленного сахара — кальций и пробиотики», — уточнила врач.

Зубова также порекомендовала включать в рацион сезонные фрукты, ягоды, орехи, семечки и бобовые в умеренных количествах.

«Стоит следить за тем, чтобы рацион был разнообразным: не стоит есть одно и то же блюдо каждый день, например, на завтрак. Это может привести к дефициту важных питательных веществ и витаминов. Если разнообразить меню сложно, полезно полистать ресурсы с рецептами и пробовать готовить новые блюда, учитывая принципы устойчивой гастрономии», — заключила она.

18 июня отмечается День устойчивой гастрономии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) реализует программы здорового и устойчивого питания и предлагает рекомендации на уровне стран.