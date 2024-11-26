«Не будьте жертвой маркетинга»: что даст отказ от средств интимной гигиены

Снизить риск возникновения женских заболеваний и сохранить женское здоровье в любом возрасте можно с помощью тщательного выбора средств интимной гигиены, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, завотделением в клинике «Мак ЭКО» Виктория Соболева.

«Не будьте жертвой маркетинга. Вы же знаете, что фитнес хлопья не про фитнес вовсе? А продукты с пометкой „для интимной гигиены“ способны нарушить естественную защитную флору влагалища и тем самым вызывать раздражение, особенно если они продаются в супермаркете? Если заметили неприятные симптомы, откажитесь от их использования», — предупредила доктор.

Она рекомендовала покупать средства для бережного ухода за интимными зонами в аптеках и смотреть на состав. Не стоит пользоваться средствами для интимной гигиены, содержащими ароматизаторы, красители и агрессивные химические вещества.

«Обращайте внимание на уровень pH, он должен быть в диапазоне от 3,8 до 4,5», — добавила Соболева.

Врач предупредила, что, если есть склонность к аллергии, то нужно отдавать предпочтение гипоаллергенным средствам. А перед применением нового продукта, следует проверить его на небольшом участке кожи, например, на руке.

Как уточнила собеседница, пользоваться интимными средствами рекомендуется только при необходимости (во время менструации, до или после полового акта), но без излишеств, так как чрезмерное очищение может привести к сухости и раздражению.

«Главное правило — отказаться от средств для интимной гигиены. Что же использовать? Воду! И все? Если вы не хотите стать жертвой „маркетинга“ и сохранить ваши половые органы здоровыми — то да, только вода», — заключила специалист.