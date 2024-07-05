Врач Васильева назвала самые токсичные продукты для печени

Одним из самых токсичных для печени является алкоголь. Однако, есть и другие продукты, которые при частом употреблении могут нанести серьезный вред этому органу. Об этом сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Васильева.

Она отметила, что употребление алкоголя, преимущественно крепкого и особенно сладкого, наносит двойной удар по гепатоцитам — основным клеткам печени.

«Этиловый спирт нарушает окислительно-востановительные процессы в организме, что приводит к накоплению токсичных веществ распада алкоголя в клетках печени и развитию воспаления. А это, в свою очередь, может стать причиной формирования соединительной ткани вместо здоровой, то есть, фиброзу, а при длительном употребление — циррозу печени», — предупредила врач-гепатолог.

Животные тугоплавкие жиры — такие как сало, жирная свинина, утка, копчености — вызывают повышенную нагрузку на работу печени и желчного пузыря, приводя к накопления капель жира в гепатоцитах. В дальнейшем это может привести к развитию жировой болезни печени – стеатозу.

Избыток потребления соли, которую можно получить из готовых продуктов, таких как фастфуд, копчености, чипсы, консервы, приводит к задержки жидкости в организме, замедлению пищеварения, и, как следствие, отложению избыточных жиров в клетках печени.

«К вредным также относятся продукты, содержащие большое количество сахара. Его в большом количестве мы получаем из молочных сладких продуктов, консервированных соков, компотов, жирных тортов и других кондитерских изделий. При избытке глюкозы организм вырабатывает повышенное количество инсулина, обилие которого резервируется в виде жира в клетки печени. На фоне этого может развиться жировая болезнь печени и сахарного диабета», — добавила врач.

К вредным продуктам, по ее словам, также относятся консервы, содержащие большое количество уксуса, пищевых красителей, консервантов, различных масел, а также соли.

Консервированные фрукты содержат большое количество сахара и сахарного сиропа, что значительно утяжеляет работу печени и поджелудочной железы.

«Главным принципом, по-прежнему, остаются рекомендации сбалансированного питания: белки, жиры, углеводы, клетчатка. Желательно употребление свежих овощей, фруктов, зелени, рыбы и нежирного мяса круглый год», — резюмировала специалист.