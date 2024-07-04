Врач Сережина рассказала, как пикник может навредить здоровью

Пикник может обернуться проблемами со здоровьем, если не соблюдать простые правила гигиены и хранения продуктов, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Наиболее частыми проблемами после пикника являются отравление и расстройство пищеварения. Это связано с тем, что в жаркую погоду микроорганизмы размножаются гораздо быстрее, особенно в готовых продуктах, таких как салаты, мясные и сырные нарезки, десерты и молочные продукты. В таких условиях риск пищевых отравлений значительно возрастает.

Наиболее распространенные возбудители острых пищевых отравлений – это сальмонеллы, энтерококки, стрептококки, протеи, клостридии, стафилококки и кишечная палочка.

«Некоторые бактерии могут быть коварными – так, для активного выделения энтеротоксина стафилококком в продукте достаточно всего 40 минут при температуре воздуха выше 20 градусов. При этом вкус, цвет и запах продукта могут не измениться, что делает его употребление особенно опасным. В результате человек может столкнуться с сильной токсической реакцией организма», - сказала Сережина.

Одна из главных отличительных особенностей пищевых токсикоинфекций – короткий инкубационный период, который длится от 2 до 24 часов, а также острое начало заболевания. Как правило, оно проявляется тошнотой, повторной рвотой и многократным жидким стулом. В некоторых случаях также наблюдаются сильные боли в животе, повышение температуры до 38-39 градусов, озноб, общая слабость и головная боль.

«Пути распространения инфекции включают покупку продуктов в местах, не соответствующих санитарным нормам, использование продуктов с истекшим или близким к истечению сроком годности, поврежденная упаковка, нарушение температурного режима хранения, немытые фрукты и овощи, некачественная вода, употребление напитков со льдом неизвестного происхождения, а также грязные руки и предметы, такие как игрушки и телефоны. Кроме того, опасность представляют домашние и уличные животные», - добавила врач.