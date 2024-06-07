Стоматолог Кулагина рассказала, зачем лечить молочные зубы у детей

Родители часто не знают, стоит ли вообще лечить молочные зубы, ведь у них корней нет и они все равно выпадут. Ответ однозначный — стоит обязательно, заявил РИАМО врач-стоматолог общей ﻿практики сети клиник DinStom Анастасия Кулагина.

«Для начала нужно разобраться в анатомии. Временные молочные зубы — это абсолютно такие же зубы, как и постоянные. Они имеют и нервы, и корни. Более того, их корни обхватывают собой зачаток постоянного будущего зуба. Поэтому недооценивать важность молочных зубов не стоит», — рассказала Кулагина.

Из-за наличия нервов молочные зубы, пораженные кариесом, могут болеть и беспокоить ребенка. В такой ситуации нужно обратиться к стоматологу для решения проблемы. Ведь запущенный кариес может осложняться пульпитом (воспаление нерва - ред.) и периодонтитом (воспаление тканей за пределами зуба - ред.). Это достаточно опасно и может вызвать более серьезные проблемы со здоровьем ребенка.

«После появления кариозной полости патогенные микроорганизмы устремляются вглубь зуба — в пульпу, вызывая ее воспаление, — пульпит. У детей в молочных зубах зачастую пульпит не вызывает такой острой боли, как пульпит в постоянном зубе, поэтому часто остается незамеченным родителями. Поэтому воспалительный процесс прогрессирует и выходит за пределы корня молочного зуба, начинается периодонтит», — объяснила стоматолог.

Если с кариесом и пульпитом разобраться достаточно просто и зуб можно сохранить, то периодонтит представляет достаточно большую проблему.

Корни молочных зубов находятся в непосредственной близости с зачатком постоянного зуба. Когда корни молочного зуба подвержены воспалению, этот процесс может перейти на зачаток будущего зуба, что в свою очередь может привести к неприятным последствиям: нарушению формирования постоянного зуба либо даже его гибели.

«К сожалению, периодонтит молочного зуба — это практически всегда прямое показание к удалению. А несвоевременная потеря временных зубов тоже приносит проблемы: нарушения прорезывания постоянных зубов, нарушения процесса жевания и дикции», — уточнила специалист.

Кулагина подчеркнула, что кариес молочных зубов — это не только очаг хронической инфекции, но и причина многих проблем со здоровьем зубочелюстной системы ребенка. Поэтому не стоит ждать, когда молочные зубы выпадут, если они подвержены кариесу - их нужно лечить.