Названы скрытые признаки потери слуха, которые легко пропустить

При потере слуха мозг постепенно маскирует проблему, и только обращение к сурдологу и аудиометрия помогают выявить нарушения, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Коварство потери слуха в том, что проблема нарастает постепенно и незаметно. Сначала повреждаются чувствительные волосковые клетки во внутреннем ухе, которые отвечают за восприятие высоких частот. Пока это возможно, мозг компенсирует утрату, а затем слух снижается настолько, что человек не может слышать обычную речь», — сказала Филева.

Она добавила, что на слух стоит обратить внимание, если после прослушивания музыки в наушниках или шумных местах в ушах появляются писк или звон, которые не проходит несколько часов.

«Другой тревожный признак — если человек постоянно переспрашивает собеседника, ему кажется, что люди вокруг говорят неразборчиво. Повод для беспокойства есть, если хуже слышны высокие звуки — тиканье часов, тонкие голоса, звонок телефона, трель будильника, пение птиц», — рассказала врач.

Филева предупредила: если кажется, что слух ухудшился, нужно обратиться к врачу-сурдологу. Он проведет аудиометрию — безболезненную процедуру, которая поможет точно измерить слух.

28 сентября будет отмечаться Международный день глухих. Этот день, который приходится на последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

