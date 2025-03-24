Названы самые частые поводы вызова скорой помощи в Подмосковье

Забелин: чаще всего в Подмосковье вызывают скорую из-за болей в сердце

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что жители Подмосковья чаще всего вызывают скорую помощь при боли в сердце и нарушении работы дыхательных органов.

«Поводами для вызова скорой помощи стали внезапные острые заболевания, состояния, обострение хронических заболеваний, которые представляют угрозу жизни пациента. Например, нарушение сознания, дыхания, системы кровообращения, болевой синдром», — сообщил Забелин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.

Он добавил, что самыми частыми поводами для вызовов скорой стали боль в сердце, нарушение дыхания, травмы. А среди неотложных вызовов: боль в животе, высокое давление и повышение температура тела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.