Названы самые частые поводы вызова скорой помощи в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что жители Подмосковья чаще всего вызывают скорую помощь при боли в сердце и нарушении работы дыхательных органов.
«Поводами для вызова скорой помощи стали внезапные острые заболевания, состояния, обострение хронических заболеваний, которые представляют угрозу жизни пациента. Например, нарушение сознания, дыхания, системы кровообращения, болевой синдром», — сообщил Забелин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.
Он добавил, что самыми частыми поводами для вызовов скорой стали боль в сердце, нарушение дыхания, травмы. А среди неотложных вызовов: боль в животе, высокое давление и повышение температура тела.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.
«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.