Названы регионы, где материнский капитал можно тратить на медуслуги для детей

В РФ обсуждается возможность использования материнского капитала на медицинские услуги, не покрываемые полисом ОМС. Инициативу поддерживают депутаты, однако правительство ранее выражало сомнения по этому вопросу. При этом в некоторых регионах разрешено тратить маткапитал на лечение детей, но не их родителей, сообщила РИАМО замдиректора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

В России уже существуют субъекты, где региональный материнский капитал можно использовать на медицинские услуги для детей, напомнила эксперт. С марта 2024 года в Санкт-Петербурге разрешено тратить средства на лечение зубов и зрения для детей.

«Согласно новому закону, семьи, у которых трое и более детей, получили право использовать средства маткапитала на оплату лечения зубов, включая протезирование и ортодонтию для всех членов семьи. Этот шаг направлен на поддержку многодетных семей и обеспечение им доступа к необходимым медицинским услугам», — отметила Иванова.

Многодетный родитель оформляет региональный материнский капитал любым удобным способом: на сайте госуслуг Санкт-Петербурга, в МФЦ или в администрации своего района. В 2024 году региональный маткапитал в Петербурге составляет 203,8 тыс. рублей, а в Ленинградской области — 132,775 тыс. рублей.

Также в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) региональный материнский капитал разрешено потратить на любые медицинские услуги по назначению врача. В Ростовской и Томской областях тоже действуют аналогичные правила. На лечение зрения разрешено тратить местный маткапитал в Ленинградской области. В Еврейской автономной области (ЕАО) недавно приняли решение о возможности использования регионального маткапитала на лечение детей.

«Важно отметить, что эти правила касаются именно региональных материнских капиталов, а не федерального. На федеральном уровне такая возможность пока обсуждается, но еще не принята», — подчеркнула эксперт.

Несмотря на то, что в некоторых субъектах РФ уже разрешено использовать региональный маткапитал на лечение детей, в Москве и Московской области подобные инициативы пока не реализованы.

При этом на данный момент в России нет регионов, которые разрешили бы использовать материнский капитал на лечение родителей, добавила Иванова.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил расширить использование маткапитала на лечение как детей, так и родителей, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи.