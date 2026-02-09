Названы продукты, от которых зубы портятся быстрее, чем от конфет

Куда опаснее конфет для эмали «безобидные» продукты вроде мягких булочек, молочного шоколада и кисломолочных десертов, сообщил РИАМО врач стоматолог-ортопед, главврач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Главный враг — сахар в любых его проявлениях. Особенно опасен „липкий сахар“: газированные напитки, чупа-чупсы, ириски и прочие тягучие конфеты. Но вредны не только они», — сказал Матюхин.

Он добавил, что опасны любые липкие продукты, даже несладкие (например, мягкие булочки), которые надолго прилипают к эмали.

«Резкий перепад температур (кофе с мороженым) вызывает микротрещины в эмали. Ну а абсолютное зло — молочный шоколад. И вообще, все мягкие, пастообразные продукты (йогурты, творожки) для зубов хуже, чем, например, хороший стейк, который требует активного жевания», — резюмировал стоматолог.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога, на Западе его знают как День зубной боли. Стоматология — одна из древнейших отраслей медицины. В этот профессиональный праздник принято благодарить специалистов за их труд и привлекать внимание к проблемам в данной отрасли.

