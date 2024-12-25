Названы причины, по которым хирург может отказать пациенту в пластике

С каждым годом количество пластических операций в мире стремительно увеличивается, и в России ежегодно выполняются сотни тысяч таких процедур. Однако не всем желающим удается получить согласие пластического хирурга. Основатель Damas Medical Center, пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф выделил несколько причин, по которым пациенту могут отказать в операции, сообщает «Вечерняя Москва» .

Прежде всего, ключевой причиной является неадекватное восприятие результатов. Часто пациенты приходят с запросами, основанными на стремлении выглядеть как известные личности, что часто оказывается физически невозможным. Врачам приходится объяснять, что анатомические особенности каждого человека уникальны и подделать их невозможно.

Еще одной важной причиной отказа служит неподготовленность пациента к этапу реабилитации. Многие люди ошибочно полагают, что операция — это мгновенный способ омолодиться. Однако реабилитационный период может длиться от месяца до полугода.

«В противном случае вместо положительных эмоций и удовлетворения результатом пациент встречается с полностью противоположным эффектом», — добавил эксперт.

Также стоит учитывать влияние окружающих. Если стимул для операции пациент не сформировал самостоятельно, а решение стало следствием советов друзей или родственников, врачи могут отказать в проведении процедуры. Когда желание не является осознанным, это часто приводит к неудовлетворенности результатом.

И наконец, основой успешного хирургического вмешательства является взаимопонимание между врачом и пациентом. Если диалог и доверие отсутствуют, лучше перенаправить пациента к другому специалисту, что повысит шансы на успешный результат и удовлетворение от операции.