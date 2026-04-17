Названы первые признаки алкоголизма

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли рассказал о ранних признаках алкогольной зависимости и предупредил о рисках даже эпизодического употребления спиртного, сообщает «Царьград» .

Врач во время прямого эфира в соцаильной сети «ВКонтакте» пояснил, что привычка выпивать, например по пятницам, в наркологии считается эпизодическим употреблением, а в быту — бытовым пьянством. Оно может быть регулярным — раз в неделю, или периодическим — раз в месяц.

По словам специалиста, со временем такая модель способна привести к зависимости. Ключевой признак опасного перехода — появление похмелья и ухудшение самочувствия, которое мешает работе и повседневным делам.

«Если человек не испытывает тяги к алкоголю утром и может нормально выполнять свои обязанности, это, как правило, остается на уровне бытового употребления. Но похмелье — уже тревожный сигнал», — подчеркнул Игорь Ли.

Врач также предупредил о рисках регулярного употребления пива. Несмотря на невысокий градус, напиток влияет на гормональную систему и не является безопасным. Вторая стадия алкоголизма может длиться от 6 до 12 лет, и многие не осознают проблему.

По данным на конец 2024 года, в России на учете с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольные психозы» состояли 908,1 тысячи человек.

