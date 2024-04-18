Названы отвары для поддержания иммунитета

Отвары шиповника, калины, рябины, клюквы помогают в поддержании иммунитета. При ангине и простуде поможет шалфей, а при гриппе — ягоды и листья малины, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«В поддержании иммунитета помогают отвары шиповника, калины, рябины, клюквы. Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства — мед. Если дома есть заготовленные травы, например, ромашка, то она тоже способствует укреплению иммунитета и является противовоспалительным средством», — сказала Сайфулина.

Она добавила, что шалфей хорошо зарекомендовал себя при лечении от ангины и простуды.

«Липовый цвет хорош при простуде и при кашле. От простуды и бессонницы хорошо зарекомендовал себя и овес посевной. Ягоды и листья малины хороши и при простуде, и при ангине, и при гриппе», — рассказала врач.

Сайфулина подчеркнула — прежде чем принимать какие-либо средства народной медицины, необходимо убедиться, что на них нет или не возникнет аллергическая реакция. Поэтому все-таки прежде необходимо проконсультироваться с врачом.