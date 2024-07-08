Названы основные угрозы для аллергиков летом

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Иммунолог Ермакова: аллергики летом могут страдать от зуда, чихания и насморка

Летом некоторых аллергиков ожидает неприятный сюрприз в виде насморка, зуда в глазах, чихания, приступов затрудненного дыхания. На лето в средней полосе России приходится пик цветения луговых и злаковых трав, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Злата Ермакова.

«Лето — пора зелени, многотравья, в этот период некоторых ожидает неприятный сюрприз в виде насморка, зуда в глазах, чихания, приступов затрудненного дыхания. Так многогранно проявляется аллергическая реакция на пыльцу деревьев, цветов, трав», — сказала Ермакова.

Она добавила, что на самом деле сама пыльца деревьев и растений неопасна, но иммунная система аллергика пыльцу растений воспринимает как раздражитель и отвечает развитием аллергического воспаления.

«Сезонное аллергическое заболевание, вызванное пыльцой растений, называется поллиноз. Симптомы поллиноза могут проявляться с разной интенсивностью в любом возрасте. В средней полосе России июнь – июль – август — пик цветения луговых и злаковых трав», — рассказала врач.

Ермакова отметила, что цветение луговых/злаковых трав совпадает с сезоном распространения тополиного пуха.

«Однако тополиный пух обычно не вызывает аллергию, он переносит пыльцу луговых/злаковых трав, помогая ее распространению и способствуя развитию симптомов аллергии у пациентов с сенсибилизацией к травам», — отметила специалист.

Иммунолог также перечислила проявления поллиноза. Среди них аллергический ринит, который характеризуется сильной заложенностью носа, водянистыми выделениями и частыми приступами чихания.

«Аллергический конъюнктивит проявляется в виде покраснения глаз, слезотечения, отечности слизистой оболочки глаз. Бронхиальная астма сопровождается бронхоспазмом, приступами затрудненного дыхания, удушья. Дерматит протекает с разнообразными высыпаниями и зудом кожи», — информировала аллерголог.

Она заключила, что также нельзя забывать об укусах пчел и ос, которые могут вызывать сильнейшие аллергические реакции.