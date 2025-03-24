Названы неочевидные симптомы депрессии

Депрессия часто остается незамеченной даже для самого человека из-за неочевидных симптомов, например, усталости и физической боли. Многие привыкают к такому состоянию и считают его нормальным, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Некоторые люди не осознают, что испытывают депрессию, так как она может проявляться в виде усталости, раздражительности или физической боли, а не в явной печали или подавленности», — сказал Хамидуллин.

Он добавил, что общество часто ассоциирует депрессию с тяжелым эмоциональным кризисом, поэтому многие не воспринимают свое состояние как проблему.

«Люди могут бояться признаться в своих чувствах из-за страха осуждения или неприятия. Кроме того, некоторые просто привыкают к такому состоянию и считают его нормальным, даже не понимая, что их качество жизни ухудшилось», — пояснил психотерапевт.

Хамидуллин подчеркнул, что важно обращать внимание на тревожные сигналы организма и при необходимости не стесняться обращаться за профессиональной помощью.

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Это психическое расстройство, при котором снижается самооценка, пропадает интерес к жизни, преобладает чувство вины, подавленность, плохое настроение, падает трудоспособность.