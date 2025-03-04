Названы напитки, которые незаметно способствуют ожирению

Некоторые напитки могут содержать скрытые калории и способствовать набору веса, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Газированные напитки содержат большое количество сахара, который быстро всасывается в кровь и провоцирует резкие скачки уровня инсулина. Эти напитки не дают насыщения, но добавляют лишние калории в рацион», — пояснила Тананакина.

Она добавила, что фруктовые соки и нектары также могут быть коварными. Несмотря на натуральный состав, они содержат большое количество фруктозы, которая в больших дозах способствует накоплению жира.

«Алкогольные коктейли и напитки также могут способствовать набору веса. Они содержат много сахара и часто употребляются в больших количествах, не вызывая чувства насыщения», — отметила эндокринолог.

По ее словам, даже кофе может быть скрытым источником калорий, особенно если в него добавляются сиропы, сливки или сахар.

«Кофейные напитки с добавками могут содержать столько же калорий, сколько полноценный десерт. Поэтому лучше отдавать предпочтение чистому кофе без сахара и молока», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что спортивные и энергетические напитки также могут вносить вклад в набор веса. Хотя они используются во время физических нагрузок, их состав часто включает большое количество сахара, который не всегда необходим организму.

«Контроль потребления напитков так же важен, как и контроль питания. Избыток сахара в жидкой форме может незаметно увеличивать количество потребляемых калорий и провоцировать набор веса», — заключила Тананакина.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России от ожирения страдает четверть населения.