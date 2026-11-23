Встречу приурочили ко Дню поисковика Московской области. В ней участвовал глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Владимирович Криворучко. Собравшиеся обсудили результаты поисковой работы и почтили память погибших защитников Отечества.

За прошедший год поисковые отряды Московской области провели более 300 выездов на места боев Великой Отечественной войны и организовали свыше 100 поисковых работ в Подмосковье. Останки 54 бойцов Красной армии предали земле с воинскими почестями. Поисковики установили личности пяти военнослужащих.

Михаил Криворучко поблагодарил министерство обороны Российской Федерации, депутатов Государственной думы и Московской областной думы, министерство информации и молодежной политики Московской области, руководство центра «Гарнизон-А», поисковые отряды региона, родных и близких павших воинов.

«Спасибо каждому, кто вносит вклад в это важное и благородное дело, возвращает имена героям и сохраняет память об их подвиге», — отметил Михаил Криворучко.

Поисковое движение помогает восстанавливать истории семей погибших солдат, сохранять память о защитниках Отечества и передавать следующим поколениям правду о Великой Отечественной войне.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.