Стример GENSYXA (Наталья Бердникова) рассказала, что перед Новым годом мечтает только о выздоровлении мамы. Материальные подарки для нее не имеют такого значения, сообщает kp.ru .

Наталья стала гостьей премии Яндекс Музыки «Распаковка 2026», которая прошла 21 ноября на Live Арене. Она выбрала фиолетовый образ: по дресс-коду этот цвет символизировал мечту.

«Я на каждое событие загадываю лишь одно желание. Оно всегда повторяется из года в год. Я даже себе ничего материального, на самом деле, никогда не придумывала. Самая важная ценность для меня — чтобы моя мама выздоровела. Это единственное мое желание. Оно перебивает все материальные какие-то штуки, поэтому я не могу ни о чем загадывать и думать о другом. Правда. Как бы это ни звучало», — рассказала Генсуха корреспонденту KP.RU.

По словам Натальи, ее мама страдает тяжелым хроническим заболеванием кожи. Сухость, шелушение и болезненные трещины причиняют ей серьезные мучения, а при обострениях мешают даже двигаться. Публично точный диагноз стример не называла.

Бердникова также рассказала о своих трансляциях, за которыми следят миллионы подписчиков. В прямом эфире она играет и отвечает на вопросы зрителей. По ее словам, такое общение помогает людям находить поддержку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.