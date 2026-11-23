Стример Генсуха назвала выздоровление мамы главным новогодним желанием
Стример GENSYXA (Наталья Бердникова) рассказала, что перед Новым годом мечтает только о выздоровлении мамы. Материальные подарки для нее не имеют такого значения, сообщает kp.ru.
Наталья стала гостьей премии Яндекс Музыки «Распаковка 2026», которая прошла 21 ноября на Live Арене. Она выбрала фиолетовый образ: по дресс-коду этот цвет символизировал мечту.
«Я на каждое событие загадываю лишь одно желание. Оно всегда повторяется из года в год. Я даже себе ничего материального, на самом деле, никогда не придумывала. Самая важная ценность для меня — чтобы моя мама выздоровела. Это единственное мое желание. Оно перебивает все материальные какие-то штуки, поэтому я не могу ни о чем загадывать и думать о другом. Правда. Как бы это ни звучало», — рассказала Генсуха корреспонденту KP.RU.
По словам Натальи, ее мама страдает тяжелым хроническим заболеванием кожи. Сухость, шелушение и болезненные трещины причиняют ей серьезные мучения, а при обострениях мешают даже двигаться. Публично точный диагноз стример не называла.
Бердникова также рассказала о своих трансляциях, за которыми следят миллионы подписчиков. В прямом эфире она играет и отвечает на вопросы зрителей. По ее словам, такое общение помогает людям находить поддержку.
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