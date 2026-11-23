Жители Оренбуржья увидят пик Геминид в ночь на 14 и 15 декабря
В Оренбуржье метеорный поток Геминиды лучше наблюдать в ночи с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря 2026 года. Расчетный максимум наступит 14 декабря около 19 часов по местному времени, сообщает 56orb.ru.
Наблюдения можно начинать около 22 часов. Лучшие условия обычно складываются после полуночи, когда созвездие Близнецов поднимается выше.
«В идеальных условиях активность Геминид может достигать 120–150 метеоров в час. Но это показатель для очень темного неба и самого благоприятного положения потока, а не обещание каждому зрителю. За городом при ясной погоде вполне можно рассчитывать на десятки метеоров за час, тогда как среди фонарей значительная часть слабых вспышек потеряется. В этом декабре растущая Луна будет уходить за горизонт в первой части ночи, оставляя темное небо для наблюдений», — пояснил астроном-любитель Александр Камышников.
Геминиды связаны с астероидом Фаэтон: его частицы влетают в атмосферу Земли и создают светящиеся полосы. Метеоры появляются по всему небу.
Телескоп и бинокль не нужны. Для наблюдений подойдет безопасное открытое место вдали от фонарей. Глазам нужно 20–30 минут для привыкания к темноте, яркий экран помешает. Стоит взять теплую одежду, плед, термос и предусмотреть возможность уйти в тепло.
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