В Оренбуржье метеорный поток Геминиды лучше наблюдать в ночи с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря 2026 года. Расчетный максимум наступит 14 декабря около 19 часов по местному времени, сообщает 56orb.ru .

Наблюдения можно начинать около 22 часов. Лучшие условия обычно складываются после полуночи, когда созвездие Близнецов поднимается выше.

«В идеальных условиях активность Геминид может достигать 120–150 метеоров в час. Но это показатель для очень темного неба и самого благоприятного положения потока, а не обещание каждому зрителю. За городом при ясной погоде вполне можно рассчитывать на десятки метеоров за час, тогда как среди фонарей значительная часть слабых вспышек потеряется. В этом декабре растущая Луна будет уходить за горизонт в первой части ночи, оставляя темное небо для наблюдений», — пояснил астроном-любитель Александр Камышников.

Геминиды связаны с астероидом Фаэтон: его частицы влетают в атмосферу Земли и создают светящиеся полосы. Метеоры появляются по всему небу.

Телескоп и бинокль не нужны. Для наблюдений подойдет безопасное открытое место вдали от фонарей. Глазам нужно 20–30 минут для привыкания к темноте, яркий экран помешает. Стоит взять теплую одежду, плед, термос и предусмотреть возможность уйти в тепло.

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