В Подмосковье напомнили об оплате уборки снега во дворах по тарифу собственников

Управляющие организации обязаны очищать придомовые территории от снега и льда по тарифу, утвержденному собственниками помещений. Если размер платы не определен, применяется муниципальный тариф, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Управляющие организации обязаны содержать придомовые территории круглый год, в том числе очищать их от снега и льда зимой. Стоимость работ определяется тарифом, который собственники помещений утверждают на общем собрании. Это позволяет жильцам контролировать состав и стоимость услуг. Если размер платы за содержание не установлен, применяется муниципальный тариф.

Общее собрание может утвердить дополнительные услуги — механизированную уборку снега и его вывоз с придомовой территории. Решение принимается коллегиально и оформляется в установленном порядке.

Зимняя уборка предусматривает ежедневную очистку снега в утренние часы. При отсутствии осадков работы проводят по графику, утвержденному на осенний период. Крышки люков и пожарные гидранты очищают от снега и наледи для обеспечения безопасности. Против гололеда используют песок или соль. Слой снега менее 2 см подметают, свыше 2 см — убирают лопатами.

При некачественной уборке собственники вправе обратиться в управляющую организацию. Если она не принимает необходимых мер, обращение можно направить в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.