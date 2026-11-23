Список желаний не должен становиться списком обязательных покупок. Со школьником можно сравнить цены и договориться копить на дорогую вещь, с малышом — выбрать доступные варианты. Подарки стоит заранее согласовать с родственниками, а общий презент покупать, только если оба ребенка его хотят и понимают правила пользования.

Если ребенок связывает стоимость подарка со своей ценностью, важно разделить эти понятия. Капустина предложила такой ответ: «Ты для меня очень важен. Подарок не определяет мое отношение к тебе. Приставку мы сейчас не можем купить».

Не стоит покупать послушание в обмен на обещания хороших оценок или помощи по дому. Перед приобретением собаки нужно обсудить ежедневный уход. Если семья не готова завести питомца, можно вместе ухаживать за животным знакомых.

Слезы после отказа сами по себе не манипуляция. По словам психолога, насторожиться стоит при повторяющемся давлении через угрозы или чувство вины. Если взрослые уступают после долгих уговоров, ребенок усваивает, что нужно просить дольше. Важно признать его огорчение, сохранить решение и учить говорить о желаниях прямо, без угроз.

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