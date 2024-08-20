Названы грибы, которые помогут улучшить память

Улучшению памяти и мозговой активности, благоприятному влиянию на когнитивные способности человека способствуют ежовик гребенчатый, также известный как Lion’s Mane, и шиитаке, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Ежовик гребенчатый содержит биологически активные соединения, такие как эринацины и гериценоны, которые играют важную роль в росте и поддержании здоровья нейронов в головном мозге», — сказала Тананакина.

Она рассказала, что грибы шиитаке содержат витамин D и соединения, такие как эрготионеин и полисахариды, которые могут улучшить работу иммунной системы и обладают противовоспалительными свойствами. Они также могут улучшить память и уменьшить риск возрастных нарушений когнитивных функций.

«Эти грибы содержат питательные вещества, такие как витамины группы В, селен, и другие полезные микроэлементы, которые могут оказывать благоприятное влияние на мозговую активность и помогать в улучшении памяти», — разъяснила врач.