Диабет часто называют «молчаливым убийцей» из-за его скрытого течения. Его помогут выявить сильная жажда и голод. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Диабет может развиваться медленно и незаметно, особенно диабет 2 типа. Многие люди не осознают, что у них есть заболевание, пока не появляются серьезные осложнения. Однако есть некоторые признаки, которые могут вас насторожить. Обратите внимание на частое мочеиспускание, сильную жажду и голод», — сказала Тананакина.

Среди настораживающих признаков также могут быть постоянная усталость и слабость, необъяснимая потеря веса и затуманенное зрение, добавила врач.

«Затрудненное заживление ран, частые инфекции, а также онемение или покалывание в руках и ногах — все это симптомы, которые должны побудить вас обратиться к врачу», — отметила эндокринолог.

Тананакина отметила, что диета и образ жизни играют огромную роль в развитии диабета. Высокое потребление сахара и обработанных продуктов может привести к увеличению веса и инсулинорезистентности.

«Диеты с высоким содержанием клетчатки, например, рацион, включающий овощи и бобовые, помогают контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, малоподвижный образ жизни, недостаток физической активности и курение также повышают риск развития диабета и его осложнений», — рассказала специалист.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет входит в топ заболеваний, которые чаще остальных приводят к смерти и инвалидности.