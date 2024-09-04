Названы факторы, снижающие иммунитет осенью

«С приходом осени многие из нас начинают замечать первые симптомы простуды: насморк, кашель, общее недомогание. Хроническое недосыпание снижает способность организма бороться с инфекциями. Также употребление большого количества сахара и обработанных продуктов может ослабить иммунный ответ», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что малоподвижный образ жизни приводит к ухудшению циркуляции крови и снижению общего тонуса.

«Помимо прочего, постоянный стресс вызывает выработку кортизола, который может подавлять иммунную систему. Не стоит забывать про злоупотребление алкоголем и курение. Эти факторы значительно ухудшают функционирование иммунной системы», — отметила терапевт.

Бурнацкая рассказала, что осенью заболеваниям особенно подвержены дети и пожилые люди.

«У детей иммунная система еще формируется, и они часто контактируют друг с другом в дошкольных и школьных учебных заведениях, в спортивных и творческих секциях. У пожилых с возрастом иммунитет ослабевает, что делает их более уязвимыми к инфекциям», — разъяснила специалист.

Врач отметила, что заболевания, такие как диабет, астма, сердечно-сосудистые, могут значительно ослаблять иммунную систему. Люди, подверженные высокому уровню стресса, также в зоне риска.