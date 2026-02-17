Названы 9 смертельно опасных видов орехов для россиян

Аллергия на орехи — одна из наиболее стойких и опасных. Она нередко провоцирует тяжелые реакции у россиян, рассказал в разговоре с RT врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

Наиболее частыми провокаторами аллергии являются девять видов орехов. Опаснее всего арахис. У него наивысшая степень аллергенности. У 75% людей с такой проблемой реакция возникает именно на арахис. Орех может привести к анафилаксии.

Высокая аллергенность у фисташек и кешью. Реакция на них остается на всю жизнь и может быть весьма тяжелой.

На четвертом и пятом месте — грецкий орех, пекан. Из-за первого нередко возникают приступы бронхиальной астмы и анафилаксии.

Высокой аллергенностью обладают фундук, бразильский орех, миндаль, кедровые орехи. При этом реакции на их употребление могут отличаться. У одних людей проявления бывают кожными или респираторными. У других возникают сердечно-сосудистые реакции и анафилаксия.

