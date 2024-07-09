Названо точное количество сахара, которое женщинам можно есть в день

Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определенного уровня в день, например, не более 6 чайных ложек сахара для женщин, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

9 июля отмечается День сахарного печенья. Этот праздник распространился из США: считается, что там в XVIII веке переселенцы из Германии впервые приготовили сахарное печенье.

«Нормированная доза сахарного печенья, которое можно съедать в день, зависит от индивидуальных потребностей организма, общего рациона питания и уровня физической активности. Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определенного уровня в день, например, не более 25 грамм для женщин — это приблизительно 6 чайных ложек — и 36 грамм для мужчин», — сказала Тананакина.

Она добавила, что основным аспектом является контроль общего потребления сахара в течение дня, а не только сахарного печенья. Рекомендации по потреблению сахара варьируются в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов здоровья.

«Однако важно учитывать, что печенье и другие сладости часто содержат не только добавленный сахар, но и другие виды сахаров и углеводов, которые могут влиять на общее потребление сахара», — отметила врач.