Названо лекарство, которое уничтожает сперматозоиды

Daily Mail: парацетамол при долгом употреблении может стать токсичным для мужчин

Прием парацетамола оказывает негативное воздействие на репродуктивное здоровье мужчин, уничтожая сперматозоиды, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Daily Mail.

Ученые установили, что широко распространенный обезболивающий препарат обладает свойством накапливаться в организме, что делает его потенциально токсичным для мужского здоровья при длительном применении.

Эксперты выразили опасения, что парацетамол может спровоцировать серьезные последствия для человечества в будущем. Данные, собранные до 2000 года, указывали на ежегодное уменьшение количества сперматозоидов на 1%. В настоящее время темпы снижения увеличились вдвое.

Если тенденция к уменьшению числа сперматозоидов сохранится, то к 2045 году их количество может достичь критической отметки. Это может привести к трудностям с зачатием у пар в Великобритании, пишет Daily Mail.