Названо лекарство, которое уничтожает сперматозоиды
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Прием парацетамола оказывает негативное воздействие на репродуктивное здоровье мужчин, уничтожая сперматозоиды, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Daily Mail.
Ученые установили, что широко распространенный обезболивающий препарат обладает свойством накапливаться в организме, что делает его потенциально токсичным для мужского здоровья при длительном применении.
Эксперты выразили опасения, что парацетамол может спровоцировать серьезные последствия для человечества в будущем. Данные, собранные до 2000 года, указывали на ежегодное уменьшение количества сперматозоидов на 1%. В настоящее время темпы снижения увеличились вдвое.
Если тенденция к уменьшению числа сперматозоидов сохранится, то к 2045 году их количество может достичь критической отметки. Это может привести к трудностям с зачатием у пар в Великобритании, пишет Daily Mail.