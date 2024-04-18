Названа процедура, которая поможет убрать растяжки на теле

Для подтяжки определенных зон на теле хорошо подходит микроигольчатый радиоволновой лифтинг. Этот метод может дать выраженный результат с первой процедуры, сообщила РИАМО врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Елена Калимуллина.

«Для подтяжки определенных зон на теле хорошо подходит микроигольчатый радиоволновой лифтинг (RF-лифтинг). Метод представляет собой точечное воздействие микроигл с энергией на живот, внутреннюю или заднюю поверхность бедер, плеч, ягодиц. Это позволяет сократить кожный лоскут и немножко уплотнить кожу», — сказала Калимуллина.

Она добавила, что в сочетании с полимолочной кислотой или с гидроксиапатитом кальция метод дает выраженный результат с первой процедуры.

«Не сократить, но сгладить рельеф кожи может аппаратный массаж с помощью лазера. Это физиопроцедура, которая заменяет классический ручной массаж. Благодаря потоку лазерного излучения происходит еще и проработка качества кожи для ее уплотнения и повышения тонуса», — рассказала косметолог.

Калимуллина резюмировала, что огромный плюс процедуры в том, что после нее не требуется реабилитация.