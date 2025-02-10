Названа неожиданная польза бобовых для здоровья

Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых может снижать риск онкологических заболеваний, включая рак кишечника, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Считается, что высокое содержание клетчатки и антиоксидантов в бобовых может помочь защитить клетки от мутаций и воспалительных процессов», — сказал Неронов.

Он отметил, что при этом каждая индивидуальная ситуация уникальна и важно учитывать целый ряд факторов, включая образ жизни и генетическую предрасположенность.

«Самыми полезными зернобобовыми считаются чечевица, черные и красные бобы, а также нут и соевые бобы — за их высокое содержание белка и клетчатки. А вот ограничить стоило бы потребление некоторых переработанных бобовых продуктов», — рассказал гастроэнтеролог.

Неронов уточнил, что речь идет о продуктах с высоким содержанием натрия или добавленных сахаров.

«К слову, бобовые можно включать в рацион людям с диабетом, поскольку они обладают низким гликемическим индексом, что означает, что они медленно повышают уровень сахара в крови. Клетчатка в бобовых помогает замедлить абсорбцию сахаров, что является положительным фактором для контроля уровня глюкозы», — заключил врач.

10 февраля отмечается Всемирный день зернобобовых. Это плоды, которые созревают в стручках. Самые известные — фасоль, горох, нут и чечевица.